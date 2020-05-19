В МЗС та на Банковій придумали, як допомогти інвесторам та експортерам
Президент Володимир Зеленський підтримав ініційоване МЗС перезавантаження економічного напряму зовнішньої політики України, зокрема, перезапуск роботи оновленої Ради експортерів та інвесторів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.
"Посилення ролі України у новій системі міжнародних відносин після пандемії коронавірусу має відбуватися через зростання добробуту українських громадян, успіхи українських експортерів на світовому ринку та залучення прямих іноземних інвестицій до України" - сказав Зеленський.
Тому він підтримав перезавантаження економічного напряму зовнішньої політики України, зокрема, перезапуск Ради експортерів та інвесторів, який ініціював міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Ми зосередимося на двох пріоритетах: підтримці українського експорту у світі та залученні інвестицій до України. Зусиллями українських дипломатів подолання економічних наслідків пандемії має стати історією успіху України та всіх українців", - заявив міністр.
"Я хочу, щоб український бізнес мав можливості експорту. Хочу, щоб не лише великі підприємці виходили на міжнародний ринок, але й щоб таку можливість отримав середній і малий бізнес, наприклад, фермер з якісною продукцією чи підприємець з унікальним виробництвом, щоб вони йшли на експорт і виростали до великих бізнесів, щоб мали таку мотивацію", – наголосив у свою чергу президент.
У квітні 2013 року при МЗС було створено Раду експортерів та інвесторів України (РЕІ) для підтримки вітчизняних експортерів шляхом розширення існуючих ринків збуту та диверсифікації потоків вітчизняного експорту.