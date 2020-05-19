В МИД и на Банковой придумали, как помочь инвесторам и экспортерам

Президент Владимир Зеленский поддержал инициированную МИД перезагрузку экономического направления внешней политики Украины, в частности, перезапуск работы обновленного Совета экспортеров и инвесторов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

"Усиление роли Украины в новой системе международных отношений после пандемии коронавируса должно происходить через рост благосостояния украинских граждан, успехи украинских экспортеров на мировом рынке и привлечения прямых иностранных инвестиций в Украину", - сказал Зеленский.

Поэтому он поддержал перезагрузки экономического направления внешней политики Украины, в частности, перезапуск Совета экспортеров и инвесторов, который инициировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы сосредоточимся на двух приоритетах: поддержке украинского экспорта в мире и привлечении инвестиций в Украину. Усилиями украинских дипломатов преодоление экономических последствий пандемии должно стать историей успеха Украины и всех украинцев", - заявил министр.

"Я хочу, чтобы украинский бизнес имел возможности экспорта. Хочу, чтобы не только крупные предприниматели выходили на международный рынок, но и чтобы такую возможность получил средний и малый бизнес, например, фермер с качественной продукцией или предприниматель с уникальным производством, чтобы они шли на экспорт и вырастали до крупных бизнесов, чтобы имели такую мотивацию", – отметил в свою очередь президент.

В апреле 2013 года при МИД был создан Совет экспортеров и инвесторов Украины для поддержки отечественных экспортеров путем расширения существующих рынков сбыта и диверсификации потоков отечественного экспорта.