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У ЄС заборонили продаж ментолових цигарок

Середа, 20 травня 2020, 11:46

20 травня у ЄС почала діяти заборона на продаж ментолових цигарок. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Merkur.

Рішення про поступову заборону ароматизованих тютюнових виробів було прийнято директивою ЄС ще в 2014 році. Через три роки було заборонено продаж ароматизованих сигарет і курильного тютюну.

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Впровадження заборони на ментол вирішили відтермінувати,  щоб виробники і торговці могли адаптувати свою діяльність. 

Заборона на ментолові цигарки має зробити куріння для людей більш неприємним заняттям. Вона повинна знизити рівень куріння серед підлітків і зменшити "випадки передчасної смертності". 

Наразі Єврокомісія проводить дослідження щодо застосування Директиви про тютюн.

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