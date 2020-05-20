У ЄС заборонили продаж ментолових цигарок

20 травня у ЄС почала діяти заборона на продаж ментолових цигарок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Merkur.

Рішення про поступову заборону ароматизованих тютюнових виробів було прийнято директивою ЄС ще в 2014 році. Через три роки було заборонено продаж ароматизованих сигарет і курильного тютюну.

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Впровадження заборони на ментол вирішили відтермінувати, щоб виробники і торговці могли адаптувати свою діяльність.

Заборона на ментолові цигарки має зробити куріння для людей більш неприємним заняттям. Вона повинна знизити рівень куріння серед підлітків і зменшити "випадки передчасної смертності".

Наразі Єврокомісія проводить дослідження щодо застосування Директиви про тютюн.