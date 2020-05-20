У ЄС заборонили продаж ментолових цигарок
Середа, 20 травня 2020, 11:46
20 травня у ЄС почала діяти заборона на продаж ментолових цигарок.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Merkur.
Рішення про поступову заборону ароматизованих тютюнових виробів було прийнято директивою ЄС ще в 2014 році. Через три роки було заборонено продаж ароматизованих сигарет і курильного тютюну.
Впровадження заборони на ментол вирішили відтермінувати, щоб виробники і торговці могли адаптувати свою діяльність.
Заборона на ментолові цигарки має зробити куріння для людей більш неприємним заняттям. Вона повинна знизити рівень куріння серед підлітків і зменшити "випадки передчасної смертності".
Наразі Єврокомісія проводить дослідження щодо застосування Директиви про тютюн.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua