Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский пообещал бороться за "Минск" до конца

Леонид Кучма хочет оставить минские переговоры и просил об этом Зеленского

Зеленский рассказал, чего ждет от изменений в Минском формате

Сезонные рабочие из Румынии устроили протест в Германии






В ЕС запретили продажу ментоловых сигарет

Среда, 20 мая 2020, 11:46

20 мая в ЕС начал действовать запрет на продажу ментоловых сигарет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Merkur.

Решение о постепенном запрете ароматизированных табачных изделий было принято директивой ЕС еще в 2014 году. Через три года была запрещена продажа ароматизированных сигарет и курительного табака.

Читайте также
В Дании предлагают вдвое повысить цену на сигареты: до 11 евро

Введение запрета на ментол решили отложить, чтобы производители и торговцы могли адаптировать свою деятельность.

Запрет на ментоловые сигареты должен сделать курение для людей более неприятным занятием. Он должен снизить уровень курения среди подростков и уменьшить "случаи преждевременной смертности".

Сейчас Еврокомиссия проводит исследования по применению Директивы о табаке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ЕвроЖизнь
powered by lun.ua