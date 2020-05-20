В ЕС запретили продажу ментоловых сигарет

20 мая в ЕС начал действовать запрет на продажу ментоловых сигарет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Merkur.

Решение о постепенном запрете ароматизированных табачных изделий было принято директивой ЕС еще в 2014 году. Через три года была запрещена продажа ароматизированных сигарет и курительного табака.

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Введение запрета на ментол решили отложить, чтобы производители и торговцы могли адаптировать свою деятельность.

Запрет на ментоловые сигареты должен сделать курение для людей более неприятным занятием. Он должен снизить уровень курения среди подростков и уменьшить "случаи преждевременной смертности".

Сейчас Еврокомиссия проводит исследования по применению Директивы о табаке.