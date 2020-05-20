Один из аэропортов Берлина закрыли для экономии из-за отсутствия рейсов

Берлинский аэропорт "Тегель" получил разрешение на закрытие с 15 июня - это временная мера, направленная на экономию расходов в то время, когда из-за пандемии коронавируса приостановлено большинство рейсов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Оператор аэропорта планирует закрыть "Тегель" примерно на два месяца, а аэропорт "Шенефельд" будет обрабатывать остальной поток рейсов. Этот шаг призван сэкономить около 200 тысяч евро в день.

Не исключено, что "Тегель" останется закрытым насовсем, ведь в октябре запланировано долгожданное открытие нового аэропорта Берлин-Бранденбург. Он должен был открыться еще в марте 2011 года, но задержки и скандалы приостановили начало его работы почти на десятилетие.

В апреле органы надзора за строительством наконец выдали необходимые разрешения, через 14 лет после начала строительства. Он заменит старые берлинские аэропорты "Тегель" и "Шенефельд".

Аэропорт еще ждут эксплуатационные испытания, а авиационные власти также должна выдать разрешения, но чиновники говорят, что ничто не помешает осеннему открытию.

Ранее сообщалось, что Германия рассчитывает отменить глобальное предостережение о путешествиях для своих граждан в середине июня.