Brexit: уряд Британії визнав можливість перевірок товарів на кордоні з Північною Ірландією

Уряд Британії вперше визнав, що можуть бути додаткові перевірки товарів, відправлених до Північної Ірландії з решти Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Ще в минулому році прем'єр Британії Борис Джонсон наполягав, що "не буде ніяких перевірок" в результаті ратифікації зміненої його урядом угоди про Brexit.

Згідно з оприлюдненими сьогодні заходами, митні об'єкти в Північній Ірландії будуть "розширені" в рамках резервного варіанту, якщо до кінця року не буде укладена торговельна угода з ЄС.

Вони будуть використовуватися для обробки нових вимог до електронних імпортних декларацій, щоб перевірити, чи звільняються підприємства від мит, оскільки товари залишаються в Північній Ірландії, чи повинні платити їх, оскільки товари направляються в ЄС.

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Але уряд наполягає на тому, що жодної окремої митної інфраструктури будувати не будуть.

Раніше стало відомо, що в переговорах Британії з ЄС майже немає прогресу, а головний переговірник Британії Девід Фрост звинуватив Брюссель т в тому, що блок запропонував "неякісну" торгову угоду.

Сполучене Королівство покинуло Євросоюз 31 січня, але основні умови його членства залишаються в силі на перехідний період до кінця цього року, що дає країні час для переговорів про укладення угоди про вільну торгівлю з блоком.

Досі переговори були не надто успішними. Лондон виключає продовження переговорного періоду.