Brexit: правительство Британии признало возможность проверок товаров на границе с Северной Ирландией

Правительство Великобритании впервые признало, что могут быть дополнительные проверки товаров, отправленных в Северную Ирландию из остальной части Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Еще в прошлом году премьер Великобритании Борис Джонсон настаивал, что "не будет никаких проверок" в результате ратификации измененной его правительством соглашения о Brexit.

Согласно обнародованным сегодня мерам, таможенные объекты в Северной Ирландии будут "расширены" в рамках резервного варианта, если до конца года не будет заключено торговое соглашение с ЕС.

Они будут использоваться для обработки новых требований к электронным импортных деклараций, чтобы проверить, освобождаются предприятия от пошлин, поскольку товары остаются в Северной Ирландии, должны платить их, поскольку товары направляются в ЕС.

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Но правительство настаивает на том, что никакой отдельной таможенной инфраструктуры строить не будут.

Ранее стало известно, что в переговорах Великобритании с ЕС почти нет прогресса, а главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост обвинил Брюссель в том, что блок предложил "некачественное" торговое соглашение.

Соединенное Королевство покинуло Евросоюз 31 января, но основные условия его членства остаются в силе на переходный период до конца этого года, дает стране время для переговоров о заключении соглашения о свободной торговле с блоком.

До сих пор переговоры были не слишком успешными. Лондон исключает продолжения переговорного периода.