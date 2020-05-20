Коронавірус в Італії: рівень смертності стабільний, число нових випадків спадає

В Італії майже не змінилась добова смертність від коронавірусу, тоді як число нових випадків зараження знизилося після зростання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Протягом останньої доби зафіксували 161 смерть від коронавірусу. Напередодні померли 162 людини.

Загальне число жертв коронавірусу в Італії зросло до 32 330.

За останні 24 години в Італії виявили 665 нових випадків коронавірусу, тоді як у вівторок повідомлялося про 813 заражень.

Протягом минулої доби видужав 2881 пацієнт, напередодні таких було 2075. Загальна кількість тих, хто видужав, зросла до 132 282.

Станом на 20 травня в Італії налічується 62 752 активних випадки коронавірусу. Це на 2 377 менше, ніж напередодні.

9624 пацієнти госпіталізовані з симптомами хвороби, з них 676 перебувають у реанімації.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що стурбований тим, що жителі країни повернулися до звичайного нічного життя, ігноруючи рекомендації щодо дистанціювання і гігієни.