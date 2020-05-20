Коронавирус в Италии: уровень смертности стабилен, число новых случаев падает

В Италии почти не изменилась суточная смертность от коронавируса, тогда как число новых случаев заражения снизилось после роста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

В течение последних суток зафиксировали 161 смерть от коронавируса. Накануне умерли 162 человека.

Общее число жертв коронавируса в Италии возросло до 32 330.

За последние 24 часа в Италии обнаружили 665 новых случаев коронавируса, тогда как во вторник сообщалось о 813 заражений.

В течение минувших суток выздоровел 2881 пациент, накануне таких было 2075. Общее количество тех, кто выздоровел, выросло до 132 282.

По состоянию на 20 мая в Италии насчитывается 62 752 активных случая коронавируса. Это на 2 377 меньше, чем накануне.

9624 пациента госпитализированы с симптомами болезни, из них 676 находятся в реанимации.

Как сообщалось, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что обеспокоен тем, что жители страны вернулись к обычной ночной жизни, игнорируя рекомендации по дистанцированию и гигиене.