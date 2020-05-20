У лікарнях Британії вперше з березня пацієнтів з коронавірусом менше 10 тисяч

У лікарнях Британії число пацієнтів з коронавірусом знизилося до 9 953 – це вперше з березня коронавірусних хворих менше 10 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Смертність і далі лишається високою. За останні 24 години від коронавірусної хвороби у Британії померли 363 людини. Напередодні повідомлялося про 545 померлих.

Загальна кількість жертв коронавірусу тепер складає 35 704.

За останню добу також зареєстрували 2 472 нові випадки коронавірусу. Це майже стільки ж, як і напередодні.

Нагадаємо, в Англії з минулої середи послабили карантинні обмеження, запроваджені для стримування епідемії коронавірусу. Тепер людям можна відвідувати парки та узбережжя, дотримуючись безпечної дистанції і уникаючи популярних місць відпочинку.

Водночас у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії адміністрація вирішила зберегти жорсткі заходи, але з пом'якшеннями.