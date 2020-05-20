В больницах Британии впервые с марта пациентов с коронавирусом меньше 10 тысяч

В больницах Британии число пациентов с коронавирусом снизилось до 9 953 – это впервые с марта больных стало меньше 10 тысяч.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Смертность и дальше остается высокой. За последние 24 часа от коронавирусной болезни в Британии умерли 363 человека. Накануне сообщалось о 545 умерших.

Общее количество жертв коронавируса теперь составляет 35 704.

За последние сутки также зарегистрировали 2 472 новых случая коронавируса. Это почти столько же, как и накануне.

Напомним, в Англии с прошлой среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавирус. Теперь людям можно посещать парки и побережья, соблюдая безопасную дистанцию и избегая популярных мест отдыха.

В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но с более мягкими очертаниями.