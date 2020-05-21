На конец апреля антитела к вирусу были у 7,3% жителей Стокгольма

На конец апреля антитела к коронавирусу были у 7,3% жителей Стокгольма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Швеции на конец апреля антитела к коронавирусу были у около 7,3% жителей Стокгольма. О таких результатах исследования сообщили в Агентстве общественного здоровья.

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Результаты исследования совпали с прогнозом, что к середине мая антитела к коронавирусу будут у около трети населения столицы, что может сформировать по крайней мере частичный коллективный иммунитет, отметили в Агентстве.

Пока до конца неясно, возможно ли развить иммунитет к новому коронавирусу и сколько он будет оставаться у людей, которые уже выздоровели.

После пика эпидемии, ближе к концу апреля, количество госпитализированных с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии снизилось на треть.

В то же время сейчас в Швеции наибольшее количество умерших от коронавируса на душу населения в Европе.

Количество погибших в стране - 3831 с начала эпидемии - в три раза превышает суммарное количество умерших от вируса в Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии.

Это усиливает критику выбранной страной стратегии - призвать людей ограничить социальные контакты, но не вводить жесткого карантина.

Впрочем, в Агентстве считают ее более правильной, чем жесткий карантин: это позволило замедлить, хотя и не остановить распространение вируса, чтобы не допустить чрезмерной нагрузки на медицинскую систему, и риск "второй волны" в таком случае меньше, чем после жесткого карантина.

Во Всемирной организации здравоохранения на прошлой неделе сообщали, что, по исследованиям различных стран мира, антитела обнаруживают у 1-10% населения.

Напомним, ранее аналогичное исследование во Франции установило, что антитела к вирусу есть у около 4,4% населения, а в Испании - около 5%.