На конец апреля антитела к вирусу были у 7,3% жителей Стокгольма
На конец апреля антитела к коронавирусу были у 7,3% жителей Стокгольма.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В Швеции на конец апреля антитела к коронавирусу были у около 7,3% жителей Стокгольма. О таких результатах исследования сообщили в Агентстве общественного здоровья.
Результаты исследования совпали с прогнозом, что к середине мая антитела к коронавирусу будут у около трети населения столицы, что может сформировать по крайней мере частичный коллективный иммунитет, отметили в Агентстве.
Пока до конца неясно, возможно ли развить иммунитет к новому коронавирусу и сколько он будет оставаться у людей, которые уже выздоровели.
После пика эпидемии, ближе к концу апреля, количество госпитализированных с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии снизилось на треть.
В то же время сейчас в Швеции наибольшее количество умерших от коронавируса на душу населения в Европе.
Количество погибших в стране - 3831 с начала эпидемии - в три раза превышает суммарное количество умерших от вируса в Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии.
Это усиливает критику выбранной страной стратегии - призвать людей ограничить социальные контакты, но не вводить жесткого карантина.
Впрочем, в Агентстве считают ее более правильной, чем жесткий карантин: это позволило замедлить, хотя и не остановить распространение вируса, чтобы не допустить чрезмерной нагрузки на медицинскую систему, и риск "второй волны" в таком случае меньше, чем после жесткого карантина.
Во Всемирной организации здравоохранения на прошлой неделе сообщали, что, по исследованиям различных стран мира, антитела обнаруживают у 1-10% населения.
Напомним, ранее аналогичное исследование во Франции установило, что антитела к вирусу есть у около 4,4% населения, а в Испании - около 5%.