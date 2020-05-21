У Бельгії з початку епідемії коронавірусом заразилися понад 56 тисяч людей

Кількість заражень коронавірусом у Бельгії перевищила 56 тисяч осіб, добова кількість заражень дещо зросла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

За минулу добу коронавірус виявили у 252 людей (напередодні повідомлялося про 192 інфікованих), загальне число заражень з початку спалаху в середині березня на сьогоднішній день становить 56 235.

За останні 24 години від коронавірусної хвороби померли 37 осіб (напередодні повідомлялося про 42 летальні випадки). Загальне число померлих зросло до 9 186.

Протягом останньої доби госпіталізовно 71 особу. Всього в лікарнях перебувають 1448 пацієнтів з коронавірусом, з них 277 - у відділеннях інтенсивної терапії.

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З початку епідемії у Бельгії з лікарень виписали майже 15 тисяч людей.

18 травня Бельгія перейшла до другої фази послаблення коронавірусних обмежень, дозволивши навчання в школах, відкривши музеї, салони краси і перукарні.