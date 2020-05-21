Уряд Греції презентував план відновлення економіки обсягом 24 млрд євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство IBNA.

Уряд Греції презентував план відновлення економіки країни після кризи, зумовленої пандемією коронавірусу. Пакет фінансової допомоги, запропонований прем'єр-міністром країни Кіріакосом Міцотакісом, оцінюється у 24 мільярди євро.

У своєму телезверненні до народу прем’єр подякував громадянам за підтримку та відповідальне ставлення під час першої фази пандемії та заявив, що тепер уряд зосередиться на економічному відновленні країни.

План економічного відновлення ґрунтується на чотирьох принципах: підвищення рівня зайнятості, зменшення низки податків, забезпечення ліквідності бізнесу та підтримка туристичної галузі.

"Ризик для Греції більший, ніж для інших країн, тому що пандемія зупинила наше потужне економічне відновлення", - зазначив Міцотакіс, додавши, що він налаштований оптимістично, і впевнений, що Греція зможе відновитися до 2021 року.

Серед заходів, анонсованих прем’єром – продовження до липня системи компенсацій для підприємств, що постраждали від пандемії; можливість для компаній переводити працівників на скорочені години роботи, з частковою компенсацією від держави; розширення допомоги по безробіттю на сезонних працівників.

Для окремих видів продукції та послуг, як кава, безалкогольні напої та транспортні послуги, зменшать ПДВ.

Міністр додав також, що з 15 червня в країні офіційно розпочнеться туристичний сезон, а авіарейси за багатьма напрямками відновляться 1 липня.

Як повідомлялося раніше, у міністерстві фінансів Греції очікують, що ВВП країни внаслідок коронакризи може впасти на 10-13%, що значно більше, ніж попередній прогноз Єврокомісії.

За прогнозом Єврокомісії, Греція може стати найбільш постраждалою від кризи країною Європи, з падінням економіки у 2020 році на 9,7%. Після цього очікується зростання на 7,9% у 2021 році.