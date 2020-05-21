Правительство Греции представило план восстановления экономики объемом 24 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство IBNA.

Правительство Греции представило план восстановления экономики страны после кризиса, обусловленного пандемией коронавируса. Пакет финансовой помощи, предложенный премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом, оценивается в 24 миллиарда евро.

В своем телеобращении к народу премьер поблагодарил граждан за поддержку и ответственное отношение во время первой фазы пандемии и заявил, что теперь правительство сосредоточится на экономическом восстановлении страны.

План экономического восстановления основывается на четырех принципах: повышение уровня занятости, уменьшение ряда налогов, обеспечение ликвидности бизнеса и поддержка туристической отрасли.

"Риск для Греции больше, чем для других стран, так как пандемия остановила наше мощное экономическое восстановление", - отметил Мицотакис, добавив, что он настроен оптимистично, и уверен, что Греция сможет восстановиться до 2021 года.

Среди мероприятий, анонсированных премьером – продление до июля системы компенсаций для предприятий, пострадавших от пандемии; возможность для компаний переводить работников на сокращенные часы работы, с частичной компенсацией от государства; расширение пособия по безработице на сезонных работников.

Для отдельных видов продукции и услуг, как кофе, безалкогольные напитки и транспортные услуги, уменьшат НДС.

Министр добавил также, что с 15 июня в стране официально начнется туристический сезон, а авиарейсы по многим направлениям возобновятся 1 июля.

Как сообщалось ранее, в министерстве финансов Греции ожидают, что ВВП страны в результате коронакризиса может упасть на 10-13%, что значительно больше, чем предыдущий прогноз Еврокомиссии.

По прогнозу Еврокомиссии, Греция может стать наиболее пострадавшей от кризиса страной Европы, с падением экономики в 2020 году на 9,7%. После этого ожидается рост на 7,9% в 2021 году.