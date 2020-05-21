У Румунії 3 осіб оштрафували на 400 євро за опір температурному контролю у супермаркеті

У Румунії трьох осіб оштрафували на 2000 лей (близько 410 євро) за агресивну відмову від температурного контролю на вході у супермаркет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Інцидент стався в одному з гіпермаркетів Бухареста ще 19 травня. Як повідомляє поліція, до них надійшов виклик про те, що троє людей – двоє чоловіків та одна жінка – відмовилися від температурного контролю на вході у магазин. Коли їм сказали, що в такому разі їх не можуть впустити, вони почали поводитися агресивно.

Після прибуття поліції вони відмовилися показувати документи, що посвідчують особу, та продовжували агресивну поведінку. У підсумку усіх трьох забрали до відділку, поліцейським довелося застосовувати силу.

За відмову показувати документи, агресивну поведінку та опір поліції кожного оштрафували на 2000 лей, що дорівнює близько 412 євро.

Чим саме люди мотивували свою відмову від вимірювання температури, не повідомляється.

Нагадаємо, 15 травня Румунія почала послаблювати обмеження, запроваджені для стримування епідемії коронавірусу. Зокрема, президент вирішив не продовжувати надзвичайний стан, термін дії якого завершився 14 травня.

Відкрилися перукарні, стоматології та музеї, професійним спортсменам дозволили відновити тренування. Людям дозволили вільно пересуватися між містом та селом без письмових пояснень причини, але пересування між різними містами обмежене.

Зустрічі більше трьох осіб, як і раніше заборонені. Маски для обличчя залишаються обов'язковими у громадському транспорті й у закритих громадських місцях.

Наступний етап пом'якшення карантинних заходів запланований на 1 червня.