В Румынии трех человек оштрафовали на 400 евро за сопротивление температурному контролю в супермаркете

В Румынии трех человек оштрафовали на 2000 лей (около 410 евро) за агрессивный отказ от температурного контроля на входе в супермаркет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Инцидент произошел в одном из гипермаркетов Бухареста еще 19 мая. Как сообщает полиция, к ним поступил вызов о том, что три человека - двое мужчин и одна женщина - отказались от температурного контроля на входе в магазин. Когда им сказали, что в таком случае их не могут впустить, они начали вести себя агрессивно.

После прибытия полиции они отказались показывать документы, удостоверяющие личность, и продолжали агрессивное поведение. В итоге всех трех забрали в участок, полицейским пришлось применять силу.

За отказ показывать документы, агрессивное поведение и сопротивление полиции каждого оштрафовали на 2000 лей, что составляет около 412 евро.

Чем именно люди мотивировали свой отказ от измерения температуры, не сообщается.

Напомним, 15 мая Румыния начала ослаблять ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса. В частности, президент решил не продлевать чрезвычайное положение, срок действия которого завершился 14 мая.

Открылись парикмахерские, стоматологии и музеи, профессиональным спортсменам позволили возобновить тренировки. Людям разрешили свободно передвигаться между городом и деревней без письменных объяснений причины, но передвижения между различными городами ограничены.

Встречи более трех человек по-прежнему запрещены. Маски для лица остаются обязательными в общественном транспорте и в закрытых общественных местах.

Следующий этап смягчения карантинных мер запланирован на 1 июня.