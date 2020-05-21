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Коронавірус в Італії: знижується кількість нових випадків і хворих в реанімаціях

Четвер, 21 травня 2020, 19:58

В Італії продовжує знижуватися добова смертність від коронавірусу, а число нових випадків зараження зменшується другий день поспіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За останню добу підтверджено 156 летальних випадків серед інфікованих коронавірусом. Напередодні померла 161 людина.

Загальне число жертв коронавірусу в Італії зросло до 32 486.

За останні 24 години в Італії виявили 642 нових випадків коронавірусу, тоді як у середу повідомлялося про 665 заражень.

Протягом минулої доби видужали 2278 пацієнти, напередодні таких було на 600 більше. Загальна кількість тих, хто видужав, зросла до 134 560.

Станом на 21 травня в Італії налічується 60 960 активних випадків коронавірусу. Це на 1792 менше, ніж напередодні.

9269 пацієнтів госпіталізовані з симптомами хвороби, з них 640 перебувають у реанімації.

Нагадаємо, Італія з 3 червня дозволить відкритися всім аеропортам країни, частина з яких була закрита через пандемію коронавірусу у березні.

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