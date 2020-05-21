Коронавирус в Италии: снижается количество новых случаев и больных в реанимации

В Италии продолжает снижаться суточная смертность от коронавируса, а число новых случаев заражения уменьшается второй день подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

За последние сутки подтверждено 156 летальных случаев среди инфицированных коронавируса. Накануне умер 161 человек.

Общее число жертв коронавируса в Италии возросло до 32 486.

За последние 24 часа в Италии обнаружили 642 новых случаев коронавируса, тогда как в среду сообщалось о 665 заражениях.

За прошедшие сутки выздоровели 2278 пациентов, накануне таких было на 600 больше. Общее количество тех, кто выздоровел, выросло до 134 560.

По состоянию на 21 мая в Италии насчитывается 60 960 активных случаи коронавируса. Это на 1792 меньше, чем накануне.

9269 пациентов госпитализированы с симптомами болезни, из них 640 находятся в реанимации.

Напомним, Италия с 3 июня позволит открыться всем аэропортам страны, часть из которых была закрыта из-за пандемии коронавируса в марте.