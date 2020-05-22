Епідемія у Франції: кількість загиблих знизилася до менше 100 за добу

Станом на вечір 21 травня, добова кількість померлих від коронавірусу у Франції знизилася до менше 100.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM TV, такі останні дані органів охорони здоров’я оприлюднили вчора увечері.

За останню добу у Франції від коронавірусу померли 83 хворих, порівняно зі 110 напередодні. Серед них 58 – померлі у лікарнях, 25 – у будинках для літніх людей та інших медико-соціальних закладах.

Читайте також У Франції мери приморських міст готуються до скупчення людей на пляжах у вихідні

Вперше за цей тиждень добова кількість загиблих знову опустилася нижче 100. Такі показники фіксували вже декілька разів з початку травня. Зазначимо, що цього разу йдеться не про вихідний день та понеділок, коли показники зазвичай нижчі через затримку даних.

За добу виявили 318 нових хворих. Це менше, ніж кількість людей, які одужали за останню добу – 504 пацієнти.

Загальна кількість госпіталізованих хворих продовжує знижуватися, за останню добу – на 358 осіб. Зараз у лікарнях перебувають 17 583 пацієнтів, з них 1745 – у відділеннях інтенсивної терапії, що на 49 менше, ніж вчора.

Загалом з початку епідемії у Франції зареєстрували 144 163 підтверджених випадків коронавірусу. З них 28215 померли (17870 – у лікарнях, 10345 – у будинках для літніх людей чи інших медико-соціальних закладах). Одужали з початку епідемії – 63 858 осіб.

Як повідомлялося, Франція готує мобільний додаток для відстеження контактів хворих на коронавірус.

Французи ж все менше підтримують запроваджені у зв’язку з коронавірусом обмеження.