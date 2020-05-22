Эпидемия во Франции: число погибших снизилось до менее 100 в сутки

По состоянию на вечер 21 мая суточное количество умерших от коронавируса во Франции снизилось до менее 100.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV, такие последние данные органов здравоохранения обнародовали вчера вечером.

За последние сутки во Франции от коронавируса умерли 83 больных, по сравнению с 110 накануне. Среди них 58 - умершие в больницах, 25 - в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

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Впервые за эту неделю суточное количество погибших снова опустилось ниже 100. Такие показатели фиксировали уже несколько раз с начала мая. Отметим, что на этот раз речь идет не о выходном дне и понедельнике, когда показатели обычно ниже из-за задержки данных.

За сутки обнаружили 318 новых больных. Это меньше, чем количество людей, которые выздоровели за последние сутки - 504 пациента.

Общее количество госпитализированных больных продолжает снижаться, за последние сутки - на 358 человек. Сейчас в больницах находятся 17 583 пациентов, из них 1745 - в отделениях интенсивной терапии, на 49 меньше, чем вчера.

Всего с начала эпидемии во Франции зарегистрировали 144 163 подтвержденных случаев коронавируса. Из них 28 215 умерли (17 870 - в больницах, 10 345 - в домах престарелых или других медико-социальных учреждениях). Выздоровели с начала эпидемии - 63 858 человек.

Как сообщалось, Франция готовит мобильное приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом.

Французы же все меньше поддерживают введенные в связи с коронавирусом ограничения.