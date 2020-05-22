Британия хочет штрафовать путешественников за нарушение самоизоляции на 1000 фунтов - СМИ

Британское правительство собирается ввести штраф в 1000 фунтов стерлингов для тех, кто нарушает самоизоляцию по прибытии из-за границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой ВВС.

По информации ВВС, правительство собирается после дальнейшего ослабления карантина внедрить норму, по которой все лица, прибывающие из-за рубежа, обязаны 14 дней оставаться на самоизоляции, а в случае нарушения должны будут заплатить штраф в размере 1000 фунтов стерлингов.

Читайте также Сербия разрешила въезд без обязательного тестирования на коронавирус

Такую меру собираются ввести со следующего месяца, чтобы уменьшить риск "второй волны", и пересматривать каждые три недели.

Планируется, что люди по прибытии любым видом транспорта должны будут заполнить специальную форму и указать адрес, по которому они будут находиться на самоизоляции. В течение 14-дневного срока представители органов здравоохранения могут прийти с проверкой по указанному адресу.

Исключение из этого правила хотят сделать только для водителей, которые транспортируют товары, отдельных категорий медиков, а также тех, кто прибывает из Ирландии. В то же время на Францию ​​и других европейских соседей исключения не распространяются.

Официально о введении такой меры должны объявить в ближайшее время.