Австрія розгорнула на кордоні військових регулярної армії 

З п’ятниці 22 травня вперше в історії післявоєнної Австрії члени регулярної армії (Milizsoldaten) охоронятимуть кордон зі Словаччиною, Угорщиною та Словенією на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

Мова йде про розгортання близько 500 військовослужбовців. Вони виконуватимуть завдання у сферах міграції та COVID-19. Зокрема, допомагаючи проводити заходи щодо охорони здоров’я у контексті прикордонного контролю, оголосило військове командування федеральної землі Бургенланд.

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Вони також повинні регулювати рух на тимчасових прикордонних постах і запобігати несанкціонованому перетину кордону.

Крім того, військових розгорнули у федеральній землі Нижня Австрія на кордонах з Чехією і Словаччиною.

Кордони Австрії з Чеською Республікою, Словаччиною та Угорщиною будуть повністю відкриті 15 червня. Раніше також було оголошено про повне скасування прикордонного контролю між Німеччиною, Австрією, Швейцарією і Ліхтенштейном з 15 червня.

Економіка Австрії сильно залежить від індустрії туризму, особливо з Німеччини. Країна розраховує провести літній туристичний сезон, залучаючи відпочивальників із країн з доброю епідеміологічною ситуацією.