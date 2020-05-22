Австрия развернула на границе военных регулярной армии

С пятницы 22 мая впервые в истории послевоенной Австрии члены регулярной армии (Milizsoldaten) будут охранять границу со Словакией, Венгрией и Словенией на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

Речь идет о развертывании около 500 военнослужащих. Они будут выполнять задачи в сферах миграции и борьбы с COVID-19. В частности, помогая проводить мероприятия по охране здоровья в контексте пограничного контроля, объявило военное командование федеральной земли Бургенланд.

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Они также должны регулировать движение на временных пограничных постах и ​​предотвращать несанкционированное пересечение границы.

Кроме того, военных развернули в федеральной земле Нижняя Австрия на границах с Чехией и Словакией.

Границы Австрии с Чешской Республикой, Словакией и Венгрией будут полностью открыты 15 июня. Ранее также было объявлено о полной отмене пограничного контроля между Германией, Австрией, Швейцарией и Лихтенштейном с 15 июня.

Экономика Австрии сильно зависит от индустрии туризма, особенно из Германии. Страна рассчитывает провести летний туристический сезон, привлекая отдыхающих из стран с хорошей эпидемической ситуацией.