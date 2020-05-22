МЗС Польщі звинуватило РФ у недотриманні Договору щодо відкритого неба

МЗС Польщі заявило, що РФ останнім часом обмежувала доступ до своєї території в рамках Договору щодо відкритого неба, що зрештою призвело до рішення США про денонсацію документа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства.

"Договір про відкрите небо протягом багатьох років залишався важливим елементом архітектури європейської безпеки, служив зміцненню довіри і прозорості щодо військової діяльності. В останній період виникла низка проблем, пов'язаних з реалізацією договору, пов'язаних з обмеженням Російською Федерацією доступу до своєї території" - заявили в МЗС Польщі.

"Ми шкодуємо, що колишні зусилля союзних держав щодо повернення РФ до повної реалізації Договору не дали результату. Ефективний контроль звичайних озброєнь можливий тільки за умови повного дотримання державами зобов'язань щодо заходів прозорості та верифікації" - йдеться у заяві.

У відомстві також заявили, що США інформували Польщу про проведений перегляд імплементації Договору про відкрите небо і про можливе рішення про денонсацію цього документа.

"В даний час ми разом з союзниками і найближчими партнерами вживаємо заходів для вироблення спільних рішень, спрямованих на зміцнення нашої безпеки" - заявили в МЗС Польщі.

Як повідомлялося, Північноатлантична рада НАТО проведе сьогодні екстрену зустріч у зв’язку з рішенням США вийти з Договору щодо відкритого неба.

Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного. Рішення Трампа може вплинути на здатність американських військових вести повітряне спостереження за Росією та іншими країнами-членами.