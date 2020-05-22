МИД Польши обвинил РФ в несоблюдении Договора по открытому небу

МИД Польши заявил, что РФ в последнее время ограничивала доступ к своей территории в рамках Договора по открытому небу, что в конечном итоге привело к решению США о денонсации документа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства.

"Договор об открытом небе в течение многих лет оставался важным элементом архитектуры европейской безопасности, служил укреплению доверия и прозрачности военной деятельности. В последний период возник ряд проблем, связанных с реализацией договора, связанных с ограничением Российской Федерацией доступа к своей территории", - заявили в МИД Польши.

"Мы сожалеем, что бывшие усилия союзных государств по возврату РФ к полной реализации Договора не дали результата. Эффективный контроль обычных вооружений возможен только при условии полного соблюдения государствами обязательств по мерам транспарентности и верификации", - говорится в заявлении.

В ведомстве также заявили, что США информировали Польшу о проведенном просмотр имплементации Договора об открытом небе и о возможном решении о денонсации этого документа.

"В настоящее время мы вместе с союзниками и близкими партнерами принимаем меры для выработки совместных решений, направленных на укрепление нашей безопасности", - заявили в МИД Польши.

Как сообщалось, Североатлантический совет НАТО проведет сегодня экстренную встречу в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу.

Контракт 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга. Решение Трампа может повлиять на способность американских военных вести воздушное наблюдение за Россией и другими странами-членами.