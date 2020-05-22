В Іспанії кількість заражень коронавірусом наближається до 235 тисяч

З початку епідемії коронавірусом в Іспанії заразилися 234 824 людини, з них 446 – протягом останньої доби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Протягом доби від наслідків коронавірусної хвороби в Іспанії померли 56 людей. Напередодні повідомлялося про 48 смертей, однак вчорашні дані не включали Каталонію, оскільки у регіону виникли проблеми з верифікацією. У даних за минулу добу три смерті припадає на Каталонію.

В МОЗ Іспанії зазначили, що каталонські дані ще будуть переглянуті, оскільки у попередні дні в регіоні спостерігалася досить висока смертність.

Загальне число жертв коронавірусу в Іспанії збільшилося до 28 628. Це на 688 більше, ніж напередодні, оскільки в загальну статистику включили померлих у попередні дні, про яких не було повідомлено раніше.

Кількість нових випадків коронавірусу за минулу добу – 446, що більше ніж напередодні, коли повідомлялося про 344 зараження (однак дані також не включали Каталонію).

Як повідомлялося, з понеділка Мадрид і Барселона перейдуть до фази 1 послаблення коронавірусних обмежень. Будуть дозволені зустрічі з друзями і членами родини, відвідини барів і ресторанів за умови перебування на літніх майданчиках. 47% населення Іспанії з 25 травня перейде до фази 2 у послабленнях карантину.