В Испании количество заражений коронавирусом приближается к 235 тысячам

С начала эпидемии коронавирусом в Испании заразились 234 824 человека, из них 446 – в течение последних суток.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В течение суток от последствий коронавирусной болезни в Испании умерли 56 человек. Накануне сообщалось о 48 смертях, однако вчерашние данные не включали Каталонию, поскольку у региона возникли проблемы с верификацией. В данных за минувшие сутки три смерти приходится на Каталонию.

В Минздраве Испании отметили, что каталонские данные еще будут пересмотрены, поскольку в предыдущие дни в регионе наблюдалась довольно высокая смертность.

Общее число жертв коронавируса в Испании увеличилось до 28 628. Это на 688 больше, чем накануне, поскольку в общую статистику включили умерших в предыдущие дни, о которых не было сообщено ранее.

Количество новых случаев коронавируса за минувшие сутки – 446, что больше, чем накануне, когда сообщалось о 344 заражениях (однако данные также не включали Каталонию).

Как сообщалось, с понедельника Мадрид и Барселона перейдут к фазе 1 ослабление коронавирусных ограничений. Будут разрешены встречи с друзьями и членами семьи, посещение баров и ресторанов при условии пребывания на летних площадках. 47% населения Испании с 25 мая перейдет к фазе 2 в послаблениях карантина.