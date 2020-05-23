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За добу кордон України перетнули більше 19 тисяч людей

Субота, 23 травня 2020, 12:12

За минулу добу український кордон перетнули більше 19 тисяч громадян, з них півтисячі прибули спеціальними авіарейсами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За минулу добу у всіх пунктах перетину кордону українські прикордонники оформили на в’їзд та виїзд 19,2 тисячі осіб.

До аеропорту "Бориспіль" вчора прибули чотири рейси – з Казахстану, Тунісу, США та Естонії. Ними повернулися 500 людей.

"Прикордонники продовжують в обов’язковому порядку проводити температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла, які прибули в Україну минулої доби, не виявлено. Також жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився", - зазначають у Держприкордонслужбі.

У повідомленні додають, що всі, хто прибув літаками, встановили мобільний додаток "Дій вдома" та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції.

Нагадаємо, вчора у Держприкордонслужбі пояснили, що 66 пунктів пропуску, про дозвіл на відкриття яких йдеться у рішенні уряду, почнуть роботу після публікації рішення та після відповідного дозволу сусідів України.

20 квітня у відомстві повідомили, що пасажиропотік на кордоні України побив історичний мінімум – кордон перетнули менше 7000 осіб.

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