За сутки границу Украины пересекли более 19 тысяч человек

За прошедшие сутки украинскую границу пересекли более 19 тысяч граждан, из них полтысячи прибыли специальными авиарейсами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

За минувшие сутки во всех пунктах пересечения границы украинские пограничники оформили на въезд и выезд 19,2 тысячи человек.

В аэропорт "Борисполь" вчера прибыли четыре рейса - из Казахстана, Туниса, США и Эстонии. Ими вернулись 500 человек.

"Пограничники продолжают в обязательном порядке проводить температурный скрининг каждого пассажира. Человек с повышенной температурой тела, которые прибыли в Украину прошедшие сутки, не обнаружено. Также ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался", - отмечают в Госпогранслужбе.

В сообщении добавляют, что все, кто прибыл самолетами, установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться на самоизоляции.

Напомним, вчера в Госпогранслужбе объяснили, что 66 пунктов пропуска, о разрешении на открытие которых говорится в решении правительства, начнут работу после публикации решения и после соответствующего разрешения соседей Украины.

20 апреля в ведомстве сообщили, что пассажиропоток на границе Украины побил исторический минимум - границу пересекли меньше 7000 человек.