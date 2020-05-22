У Держприкордонслужбі розповіли, коли відкриються 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою

У Державній прикордонній службі розповіли, коли очікувати відкриття 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою, анонсованого урядовим рішенням.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі Інтерфакс-Україна розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Андрій Демченко зазначив, що пункти пропуску зможуть почати роботу після того, коли урядове рішення буде оприлюднене, а також – після згоди сусідніх країн.

"Як нещодавно анонсувалося, уряд підтримав пропозицію міністра внутрішніх справ відновити роботу ще 66 пунктів пропуску на державному кордоні, за винятком кордону з Білоруссю та Росією. Проте чітко говорити про це можна буде лише після того, як ці зміни уряду буде оприлюднено. І потрібно враховувати, що повноцінне функціонування цих напрямків можливе не лише в разі відкриття пунктів пропуску з українського боку, а й відповідного ухвалення рішень суміжними країнами щодо можливості пропуску в цих напрямках.

Державна прикордонна служба своєю чергою вже поінформувала про таке рішення суміжні країни – це країни ЄС, з якими ми межуємо, а також Молдову", - сказав Андрій Демченко.

Речник додав, що зараз на державному кордоні працюють 19 пунктів пропуску для тих, хто прямує автомобілем, і один – "Шегині" на кордоні з Польщею – де можливо перетнути кордон лише пішки.



Також Демченко зазначив, що рішення про функціонування контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі приймає лише командувач Операції об'єднаних сил.

Нагадаємо, на засіданні у середу, 20 травня, Кабмін дозволив відкрити 66 пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою.