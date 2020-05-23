Греция снова просит Лондон вернуть мраморы Парфенона

Греция вновь обратилась к Великобритании с просьбой вернуть мраморы Парфенона, вывезенные из страны более 200 лет назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Греция снова обратилась к Великобритании с просьбой вернуть мраморы Парфенона, вывезенные из страны более 200 лет назад.

Мраморные барельефы, на которых изображен бой греков с кентаврами, составляют около половины фриза, который украшал античный храм. Их вывез в Лондон лорд Элгин, британский дипломат, в 1816 году и продал Британскому музею. Сейчас они являются одной из самых известных его экспозиций.

"Открытие наших археологических памятников [после карантина – прим.ред.] является поводом для того, чтобы международные комитеты, которые выступают за реституции мраморов Парфенона, снова выразили их постоянную просьбу и просьбу правительства Греции – вернуть мраморы на родину", - заявила Лина Мендон, министр культуры Греции.

Она добавила, что Греция никогда не признает право собственности Британского музея на них.

Греция уже десятки лет просит Британию о реституции мраморов Парфенона, но Лондон не соглашается, ссылаясь на то, что мраморы были вывезены с разрешения Порты, власти Османской империи, которая в то время контролировала территорию страны.

В последние годы Афины предлагают решить вопрос через посредничество ЮНЕСКО, Британский музей не соглашается.

Греческий премьер Кириакос Мицотакис, вступив в должность, официально просил, чтобы памятник одолжили Афинам к 200-летию празднования независимости страны в 2021 году.

21 мая Международная ассоциация за воссоединение скульптур Парфенона прислала Минкульту Греции письмо с предложением возобновить давление на Британский музей.

Напомним, с 18 мая Греция в рамках ослабления карантина открыла для посетителей ряд культурных памятников, среди них и афинский Акрополь, где расположен Парфенон.