У Греції Акрополь і 200 археологічних пам’яток знову приймають відвідувачів

У Греції в понеділок в рамках нової фази карантинних пом’якшень відкрили знаменитий Акрополь в Афінах та інші визначні археологічні місця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Понад 200 археологічних пам'яток, зачинених через пандемію, відкриваються 18 травня, заявило Міністерство культури Греції.

Археологічні пам'ятки стали першими серед культурних об'єктів, які повертаються до нормальної роботи. За ними слідують літні кінотеатри, що працюватимуть з 1 червня, музеї - з 15 червня та мистецькі заходи - з 15 липня.

Пам’ятки будуть працювати з 8 ранку до 8 вечора з вимогою дотримання усіх необхідних заходів безпеки відповідно до інструкцій Національної організації охорони здоров'я.

Крім того з понеділка відновлюють навчання старшокласники, знову працюють торгові центри і дозволяються поїздки по материковій частині країни. Подорожі на грецькі острови залишаються обмеженими.

На вихідних у Греції відкрили громадські пляжі на тлі сильної спеки, на них теж діють жорсткі правила дистанціювання. Серед обов'язкових заходів обмеження в 40 осіб на 1000 квадратних метрів площі та відстань не менше 4 метрів між парасольками від сонця, а між лежаками відстань має бути не менше метра.

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