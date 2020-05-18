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У Греції Акрополь і 200 археологічних пам’яток знову приймають відвідувачів

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У Греції Акрополь і 200 археологічних пам’яток знову приймають відвідувачів

Понеділок, 18 травня 2020, 13:06

У Греції в понеділок в рамках нової фази карантинних пом’якшень відкрили знаменитий Акрополь в Афінах та інші визначні археологічні місця. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Понад 200 археологічних пам'яток, зачинених через пандемію, відкриваються 18 травня, заявило Міністерство культури Греції.

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Археологічні пам'ятки стали першими серед культурних об'єктів, які повертаються до нормальної роботи. За ними слідують літні кінотеатри, що працюватимуть з 1 червня, музеї - з 15 червня та мистецькі заходи - з 15 липня. 

Пам’ятки будуть працювати з 8 ранку до 8 вечора з вимогою дотримання усіх необхідних заходів безпеки відповідно до інструкцій Національної організації охорони здоров'я.

Крім того з понеділка відновлюють навчання старшокласники, знову працюють торгові центри і дозволяються поїздки по материковій частині країни. Подорожі на грецькі острови залишаються обмеженими.

На вихідних у Греції відкрили громадські пляжі на тлі сильної спеки, на них теж діють жорсткі правила дистанціювання. Серед обов'язкових заходів обмеження в 40 осіб на 1000 квадратних метрів площі та відстань не менше 4 метрів між парасольками від сонця, а між лежаками відстань має бути не менше метра.

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