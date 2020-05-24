У Швеції запустили першу мережу 5G
У неділю телекомунікаційна група Tele2 активувала першу в Швеції загальнодоступну мережу мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G).
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.
Клієнти в Стокгольмі повинні отримати можливість користуватися 5G вже в неділю. У Гетеборзі і Мальме це має стати можливим до 24 червня.
Потім мережа поступово буде розширюватися по всій країні.
Мережа 5G забезпечує швидкість передачі даних понад 1 гігабіт на секунду, що в чотири рази швидше, ніж в сучасній мережі 4G.
Згідно з повідомленням видання Dagens Nyheter, компанія Tele2 запускає мережу 5G, випередивши конкурентів Telia і Ericsson, які планують представити свою першу загальнодоступну мережу 5G в понеділок.
Нагадаємо, країни ЄС обмінюватимуться розвідданими щодо загроз безпеки 5G. Це робитимуть через занепокоєння з приводу діяльності іноземних урядів, які використовують технологічні компанії для шпигунства.