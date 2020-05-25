Президент Австрії порушив карантин, засидівшись у ресторані

Президент Австрії Александр ван дер Беллен вибачився за те, що порушив карантинні правила, засидівшись у ресторані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vienna.at.

Президент разом із дружиною проводив час у італійському ресторані в центрі Відня в неділю ввечері.

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Поліція зайшла у ресторан після опівночі, проводячи рутинну перевірку, і застала президентське подружжя у зоні просто неба з напоями на столі.

Це є порушенням правил, оскільки в Австрії ресторани та кафе, згідно з коронавірусними обмеженнями, повинні зачинятися не пізніше 23:00.

Президент невдовзі опублікував вибачення. "Я вийшов поїсти вперше з моменту карантину з двома друзями та дружиною. Ми поспілкувались і, на жаль, не стежили за часом. Мені справді шкода. Це була помилка", - заявив ван дер Беллен у своєму Twitter.

Історія з президентом може мати дорогі наслідки для господаря закладу. За порушення законів про заходи COVID-19 ресторатори можуть бути вимушені сплатити штраф у розмірі до 30 тисяч євро. Ван дер Беллен вже заявив, що готовий взяти на себе всю відповідальність.

Власник закладу пояснив, що ресторан офіційно закрився після видачі останнього замовлення о 23:00, як того вимагає закон. За його словами, він думав, що клієнтам дозволяють залишатися на терасі після цього часу, якщо вони бажають.