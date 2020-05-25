Президент Австрии нарушил карантин, засидевшись в ресторане

Президент Австрии Александр ван дер Беллен извинился за то, что нарушил карантинные правила, засидевшись в ресторане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vienna.at.

Президент вместе с женой проводил время в итальянском ресторане в центре Вены в воскресенье вечером.

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Полиция зашла в ресторан после полуночи, проводя рутинную проверку, и застала президентскую чету в зоне под открытым небом с напитками на столе.

Это является нарушением правил, поскольку в Австрии рестораны и кафе, согласно коронавирусным ограничениям, должны закрываться не позднее 23:00.

Президент вскоре опубликовал извинения. "Я вышел поесть впервые с момента карантина с двумя друзьями и женой. Мы пообщались и, к сожалению, не следили за временем. Мне действительно жаль. Это была ошибка", - заявил ван дер Беллен в своем Twitter.

История с президентом может иметь дорогостоящие последствия для хозяина заведения. За нарушение законов о мерах COVID-19 рестораторы могут быть вынуждены заплатить штраф в размере до 30 000 евро. Ван дер Беллен уже заявил, что готов взять на себя всю ответственность.

Владелец заведения пояснил, что ресторан официально закрылся после выдачи последнего заказа в 23:00, как того требует закон. По его словам, он думал, что клиентам позволяют оставаться на террасе после этого времени, если они желают.