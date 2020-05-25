Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

На чартере с украинскими работниками обнаружили больного с коронавирусом

Албания постепенно открывает границы и пляжи

Президент Австрии нарушил карантин, засидевшись в ресторане

Посол объяснил, зачем предложил Шредеру пари о Крыме






Албания постепенно открывает границы и пляжи

Понедельник, 25 мая 2020, 09:21

Албания с 1 июня откроет сухопутные границы с соседними странами и начнет открывать пляжи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач"

Читайте также
В Греции открыли пляжи: тысячи людей и заторы на подъездах

Премьер-министр страны Эди Рама объявил, что Албания откроет границу с государствами, которые не входят в ЕС - Косово, Северной Македонией и Черногорией.

По его словам, Албания готова открыть также воздушные границы и со странами Европейского Союза, но это потребует взаимного одобрения. Сам ЕС закрыл свои границы до 15 июня.

С начала июня в Албании начнут открываться для посещения пляжи. Это будет происходить поэтапно - с 1 июня откроют пляжи только для отелей, а после 10 июня - для всех.

Читайте также
Юнкер считает бессмыслицей закрытие внутренних границ в ЕС

Сейчас в стране действуют смягченные карантинные правила, которые были одними из самых жестких в Европе. В частности, все еще действует ночной комендантский час в "красных зонах", очагах распространения коронавируса. Там ограничено движение населения на выходных и за пределы своего района.

Общее количество случаев коронавируса с начала пандемии в Албании на 24 мая составляет 998. Умерли 32 человека.

Напомним, Греция вновь откроется для иностранных туристов 15 июня, однако сначала она будет принимать гостей только из 20 стран.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Албания Туризм
powered by lun.ua