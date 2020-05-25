Албания постепенно открывает границы и пляжи

Албания с 1 июня откроет сухопутные границы с соседними странами и начнет открывать пляжи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач"

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Премьер-министр страны Эди Рама объявил, что Албания откроет границу с государствами, которые не входят в ЕС - Косово, Северной Македонией и Черногорией.

По его словам, Албания готова открыть также воздушные границы и со странами Европейского Союза, но это потребует взаимного одобрения. Сам ЕС закрыл свои границы до 15 июня.

С начала июня в Албании начнут открываться для посещения пляжи. Это будет происходить поэтапно - с 1 июня откроют пляжи только для отелей, а после 10 июня - для всех.

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Сейчас в стране действуют смягченные карантинные правила, которые были одними из самых жестких в Европе. В частности, все еще действует ночной комендантский час в "красных зонах", очагах распространения коронавируса. Там ограничено движение населения на выходных и за пределы своего района.

Общее количество случаев коронавируса с начала пандемии в Албании на 24 мая составляет 998. Умерли 32 человека.

Напомним, Греция вновь откроется для иностранных туристов 15 июня, однако сначала она будет принимать гостей только из 20 стран.