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Мер Берліна запропонував прийняти хворих з коронавірусом з Москви

Понеділок, 25 травня 2020, 13:56

Мер Берліна Міхаель Мюллер запропонував лікувати пацієнтів з коронавірусом із Москви в клініках німецької столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьку агенцію DPA.

Мюллер розповів, що разом з клінікою Charite берлінська влада запропонувала допомогу Італії і в результаті клініка прийняла пацієнтів з Франції. 

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"Ми хочемо допомагати далі, якщо наші лікарні мають таку можливість. Я відправив таку пропозицію також нашому місту-партнеру Москві", - сказав Мюллер в інтерв'ю Tagesspiegel, опублікованому в неділю.

За його словами, наразі відповіді від Москви не було.

За останніми даними в РФ підтверджено понад 350 тисяч випадків зараження коронавірусом і 3 633 смертей. Росія займає третє місце за кількістю інфекцій в світі після Сполучених Штатів і Бразилії.

Раніше в ЄС заявили, що Росія продовжує використовувати глобальну коронавірусну кризу для поширення пропаганди та дезінформації. 

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