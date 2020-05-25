Премьера Польши раскритиковали за нарушение карантина из-за фото из ресторана

Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого раскритиковали за несоблюдение коронавирусных правил гигиены во время посещения ресторана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Моравецкий в пятницу посетил города Гливице, где он, в частности, разговаривал с владельцами одного из ресторанов, которые воспользовались программой государственной поддержки компаний, пострадавших от пандемии.

На фото Моравецкий сидит за одним столом с тремя другими людьми. Двое из них сидят напротив премьер-министра, один рядом с ним. Все они были без масок и не придерживались рекомендаций по социальному дистанцированию.

Моравецкого в субботу спросили журналисты, придерживается ли он санитарного режима, находясь в помещениях, и он заявил, что "определенные расстояния рекомендуются, но они не являются обязательными".

Согласно правилам в Польше за одним столом в ресторанах могут сидеть только члены семьи или одного домохозяйства.

В офисе премьера в понедельник заявили, что "существуют два типа правил" относительно ограничений, введенных в связи с эпидемией.

"Премьер-министр не был виноват в ситуации, здесь нет попыток оправдать себя. Я просто хотел извиниться от имени бэк-офиса премьер-министра за эту ситуацию", - сказал представитель правительства Петр Мюллер.

Напомним, президент Австрии Александр ван дер Беллен извинился за то, что нарушил карантинные правила, засидевшись в ресторане.