В Исландии открыли бары, рестораны и тренажерные залы

Исландия отменила часть карантина, позволив общественные собрания до 200 человек, а также открытие ночных клубов и тренажерных залов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Iceland Monitor.

Спортзалам позволили открыться, но только на половину вместимости, в то время как бары и рестораны могут обслуживать клиентов до 23:00.

Публичные собрания до 200 человек будут разрешены, а правило социального дистанцирования в 2 метра стало необязательным, но все еще рекомендуется властями.

В начале мая Исландия начала отменять ограничения, что позволило открыть салоны, музеи и школы.

С начала эпидемии в Исландии подтвердили 1804 случаев инфекции и 10 смертей. Но в мае было зарегистрировано лишь пять новых случаев, и более 99% зараженных людей выздоровели. Сейчас в стране только три человека заражены вирусом. Семь из 10 умерших были старше 70 лет.

Тесты на коронавирус сдали 58844 исландцев, или более 16% населения - больше, чем почти в любой другой стране, отчасти благодаря ее малому населению. Другие ограничения должны быть отменены 21 июня.

Ранее правительство Исландии заявил о намерениях открыть страну для туристов с 15 июня.

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