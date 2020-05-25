В Іспанії уточнили дані щодо смертей від коронавірусу: кількість зменшилася на 2 тисячі

В Іспанії виправили загальні дані щодо смертності серед інфікованих коронавірусом з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Міністерство охорони здоров'я країни заявило, що за останню добу зареєстровано 50 летальних випадків.

Загальна кількість підтверджених летальних випадків з часу початку пандемії складає 26 834. Водночас, станом на вчора ця цифра була вищою на 1918 летальних випадків.

У МОЗ Іспанії пояснили, що "проводиться індивідуальна перевірка справ, тому можуть бути розбіжності щодо сукупного повідомлення попередніх днів".

Також повідомляється, що за добу зафіксовано 132 нові випадки захворювання, а загалом з початку пандемії в Іспанії було інфіковано 235 400 осіб.

Нагадаємо, уряд Іспанії прийняв рішення скасувати з 1 липня обов'язковий карантин для мандрівників, які приїжджають з інших країн.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес раніше оголосив, що іноземні туристи зможуть подорожувати до Іспанії з липня.