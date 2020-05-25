В Испании уточнили данные о смертях от коронавируса: количество уменьшилось на 2000

В Испании исправили общие данные о смертности среди инфицированных коронавирусом с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Министерство здравоохранения страны заявило, что за последние сутки зарегистрировано 50 летальных случаев.

Общее количество подтвержденных летальных случаев с момента начала пандемии составляет 26 834. В то же время, по состоянию на вчера эта цифра была выше на 1918 летальных случаев.

В Минздраве Испании объяснили, что "проводится индивидуальная проверка дел, поэтому могут быть разногласия по совокупным данным предыдущих дней".

Также сообщается, что за сутки зафиксировано 132 новых случая заболевания, а всего с начала пандемии в Испании было инфицировано 235 400 человек.

Напомним, правительство Испании приняло решение отменить с 1 июля обязательный карантин для путешественников, которые приезжают из других стран.

Премьер Испании Педро Санчес ранее объявил, что иностранные туристы смогут путешествовать в Испанию с июля.