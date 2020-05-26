Литва готує послаблення карантину з 1 червня

Литва може розпочати наступний етап послаблення карантину 1 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Литва може почати наступний етап послаблення карантинних обмежень. Як розповів прем’єр-міністр країни Саулюс Скверняліс, таку можливість обговорювали вчора на засіданні уряду.

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"Є пропозиція з початку червня послабити обмеження щодо можливості збиратися групами не більше п'яти осіб у громадських місцях. Це означає, що буде можливо грати у баскетбол, футбол чи інші контактні ігри", - зазначив він.

На відкритому повітрі можуть дозволити матчі за участі не більше 300 осіб, з дотриманням дистанції 1,5 метра, а у приміщеннях – за участі не більше 100 осіб та з 2 метрами дистанції.

За його словами, якщо ситуація найближчим часом не погіршиться, вже з середини червня ці обмеження також будуть послаблені: кількість учасників заходів на відкритому повітрі буде збільшена до 500, а в закритих приміщеннях – до 150.

Також планують розширити час роботи кафе, ресторанів та нічних клубів до 23 години.

Носити маски надворі вже не обов’язково – окрім особливо людних місць, як супермаркети, публічні заходи, громадський транспорт.

"З початку червня кордон з Латвією буде повністю відкритий для вільного пересування, без постів та перевірок", - додав Саулюс Скверняліс.

Нагадаємо, ще з 15 травня Латвія, Литва та Естонія відкрили кордони для своїх громадян, знявши зобов’язання пояснювати причину поїздки – за умови, що вони не мають характерних для коронавірусу симптомів. Починаючи з цієї дати, після перетину кордонів не потрібно проходити 14-денну самоізоляцію, за винятком випадків, якщо людина подорожує з-поза меж цих трьох балтійських країн.