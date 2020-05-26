Литва готовит послабления карантина с 1 июня

Литва может начать следующий этап ослабления карантина 1 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Литва может начать следующий этап ослабления карантина. Как рассказал премьер-министр страны Саулюс Сквернялис, такую ​​возможность обсуждали вчера на заседании правительства.

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"Есть предложение с начала июня ослабить ограничения относительно возможности собираться группами не более пяти лиц в общественных местах. Это означает, что будет возможно играть в баскетбол, футбол или другие контактные игры", - отметил он.

На открытом воздухе могут позволить матчи с участием не более 300 человек, с соблюдением дистанции 1,5 метра, а в помещениях - с участием не более 100 человек и с 2 метрами дистанции.

По его словам, если ситуация в ближайшее время не ухудшится, уже с середины июня эти ограничения также будут ослаблены: количество участников мероприятий на открытом воздухе будет увеличено до 500, а в закрытых помещениях - до 150.

Также планируется расширить время работы кафе, ресторанов и ночных клубов до 23:00.

Носить маски на улице уже не обязательно - кроме особо людных мест, таких как супермаркеты, публичные мероприятия, общественный транспорт.

"С начала июня граница с Латвией будет полностью открыта для свободного передвижения, без постов и проверок", - добавил Сквернялис.

Напомним, еще с 15 мая Латвия, Литва и Эстония открыли границы для своих граждан, сняв обязательство объяснять причину поездки - при условии, что они не имеют характерных для коронавируса симптомов. Начиная с этой даты, после пересечения границ не нужно проходить 14-дневную самоизоляцию, за исключением случаев, если человек путешествует за пределами этих трех балтийских стран.