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Джонсон заявив, що у нього погіршився зір через коронавірус

Вівторок, 26 травня 2020, 10:59

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що через коронавірусну інфекцію у нього погіршився зір. 

Про це він сказав під час брифінгу в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Мені доводиться носити окуляри вперше за багато років. Я схильний думати, що, цілком ймовірно, що на мій зір вплинув коронавірус", - заявив Борис Джонсон, витягнувши з кишені піджака окуляри.

У квітні Джонсон провів тиждень в лікарні через зараження коронавірусом - у тому числі кілька днів у відділенні інтенсивної терапії.

Джонсон розповів про свою проблему, відповідаючи на запитання про суперечливу поїздку свого ключового помічника Домініка Каммінгса. Вона спричинила скандал у Британії, оскільки радник прем’єра порушив коронавірусні обмеження. 

Каммінгс заявляв, що вирушив у понад 400-кілометрову поїздку за межі Лондона, аби перевірити, чи відновився у нього зір після хвороби. Каммінгс також хворів на коронавірус. 

Журналіст запитував Джонсона, чи вважає він, що публіка повірить у таке виправдання, і чи повинен Каммінгс піти у відставку. 

 

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Коронавірус Велика Британія
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