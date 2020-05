Джонсон заявив, що у нього погіршився зір через коронавірус

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що через коронавірусну інфекцію у нього погіршився зір.

Про це він сказав під час брифінгу в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Мені доводиться носити окуляри вперше за багато років. Я схильний думати, що, цілком ймовірно, що на мій зір вплинув коронавірус", - заявив Борис Джонсон, витягнувши з кишені піджака окуляри.

Boris Johnson says since his own #COVID19 recovery he is "having to wear spectacles for the first time in years."



The PM says he believes eyesight can be a problem associated with the virus.



Live: https://t.co/o2ukjTDxRh pic.twitter.com/Ot9lb5kLiQ