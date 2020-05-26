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Джонсон заявил, что у него ухудшилось зрение из-за коронавируса

Вторник, 26 мая 2020, 10:59

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что из-за коронавирусной инфекции у него ухудшилось зрение.

Об этом он сказал во время брифинга в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я склонен думать, что, вполне вероятно, на зрение повлиял коронавирус", - заявил Борис Джонсон, вытащив из кармана пиджака очки.

В апреле Джонсон провел неделю в больнице из-за заражения коронавирусом - в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии.

Джонсон рассказал о своей проблеме, отвечая на вопрос о неоднозначной поездке своего ключевого помощника Доминика Каммингса. Она вызвала скандал в Британии, поскольку советник премьера нарушил карантинные ограничения.

Каммингс заявлял, что отправился в более чем 400-километровую поездку за пределы Лондона, чтобы проверить, восстановилось ли его зрение после болезни. Каммингс также болел коронавирусом.

Журналист спрашивал Джонсона, считает ли он, что публика поверит в такое оправдание, и должен ли Каммингс уйти в отставку.

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