Британський міністр пішов у відставку через карантинний скандал з радником Джонсона

Молодший міністр Дуглас Росс подав у відставку через скандал із порушенням карантину радником британського прем’єра Домініком Каммінгсом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Росс, молодший міністр у Шотландському офісі, заявив, що багато людей не поділяють пояснення Каммінгса щодо того, що він насправді не порушував жодних правил і діяв у інтересах своєї родини.

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Домінік Каммінгс, найближчий радник Бориса Джонсона, відмовився піти у відставку в понеділок. Він заявив, що не зробив нічого поганого, проїхавши 250 миль у північній Англії, коли вся Британія перебувала під суворими коронавірусними обмеженнями.

Джонсон підтримав свого радника, заявивши у вихідні дні, що його помічник слідував батьківському інстинкту, коли вирушив у дорогу разом з дружиною, щоб допомогти у догляді за дитиною.

"У мене є виборці, які не можуть попрощатися з близькими, сім'ями, які не можуть сумувати разом, люди, які не відвідують хворих родичів, тому що вони виконують вказівки уряду. Я не можу сказати їм, що вони всі були неправі, а один старший радник уряду мав рацію", - пояснив своє рішення Росс.

Рішення Каммінгса вирушити у поїздку під час карантину викликало публічний осуд в Британії. Кілька депутатів із правлячої Консервативної партії розкритикували помічника Джонсона, отримавши гнівні повідомлення від виборців.