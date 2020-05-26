Британский министр ушел в отставку из карантинного скандала с советником Джонсона

Младший министр Дуглас Росс подал в отставку из-за скандала с нарушением карантина советником британского премьера Домиником Каммингсом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Росс, младший министр в Шотландском офисе, заявил, что многие люди не разделяют объяснения Каммингса о том, что он на самом деле не нарушал никаких правил и действовал в интересах своей семьи.

Читайте также В Британии поднялся скандал по поводу нарушения карантина советником Джонсона

Доминик Каммингс, ближайший советник Бориса Джонсона, отказался уйти в отставку в понедельник. Он заявил, что не сделал ничего плохого, проехав 250 миль в северной Англии, когда вся Британия находилась под строгими коронавирусными ограничениями.

Джонсон поддержал своего советника, заявив в выходные дни, его помощник следовал родительскому инстинкту, когда отправился в путь вместе с женой, чтобы помочь в уходе за ребенком.

"У меня есть избиратели, которые не могут попрощаться с близкими, семьями, которые не могут грустить вместе, люди, которые не посещают больных родственников, потому что они выполняют указания правительства. Я не могу сказать им, что они все были неправы, а один старший советник правительства был прав", - объяснил свое решение Росс.

Решение Каммингса отправиться в поездку во время карантина вызвало публичное осуждение в Британии. Несколько депутатов из правящей Консервативной партии раскритиковали помощника Джонсона, получив гневные сообщения от избирателей.