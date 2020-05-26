Португалія і Британія ведуть переговори про "туристичний коридор" без карантину - ЗМІ

Португалія та Велика Британія ведуть переговори, щоб спробувати забезпечити повітряний коридор для туристів, який би дозволив британським мандрівникам уникати карантину після повернення додому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на два португальські джерела, знайомі з ситуацією.

Британія, головне джерело туризму для Португалії, запровадить карантин для мандрівників, які приїжджають з-за кордону з 8 червня, включаючи британців, які повертаються. Мандрівникам доведеться йти на самоізоляцію на 14 днів.

У 2019 році понад 16 мільйонів іноземних туристів відвідали Португалію, майже 20% з них - з Британії.

Одне джерело заявило, що переговори все ще знаходяться на початковій фазі. Інший співрозмовник заявив, що уряд Португалії пропонує повітряний коридор і для португальських туристів, які відвідують Британію, і навпаки, і сподівається, що порівняно низький рівень коронавірусу в Португалії порівняно з країнами, такими як Іспанія чи Британія, принесе користь туризму.

У Міністерстві закордонних справ Португалії зазначили, що подали запит щодо додаткової інформації після рішення британського уряду щодо карантину. У відомстві не підтвердили, але і не заперечили будь-яких конкретних переговорів про коридор.

"Враховуючи відповідні взаємні інтереси, Міністерство закордонних справ впевнене, що можна буде домовитись про рішення, яке відповідає цим інтересам, особливо стосовно майбутнього літнього сезону", - зазначили в МЗС.

На туристичний сектор припадає майже 15% валового внутрішнього продукту Португалії і він був одним з головних рушіїв відновлення після економічної та боргової кризи 2010-2014 років.

Нагадаємо, 22 травня міністр закордонних справ Португалії Аугусто Сантуш Сілва заявив, що його країна знову відкрита для туристів з інших країн континенту.