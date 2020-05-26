Португалия и Британия ведут переговоры о "туристическом коридоре" без карантина - СМИ

Португалия и Великобритания ведут переговоры, чтобы попытаться обеспечить воздушный коридор для туристов, который бы позволил британским путешественникам избегать карантина после возвращения домой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на два португальских источника, знакомые с ситуацией.

Великобритания, главный источник туризма для Португалии, введет карантин для путешественников, которые приезжают из-за границы, с 8 июня, включая британцев. Путешественникам придется идти на самоизоляцию на 14 дней.

В 2019 году более 16 миллионов иностранных туристов посетили Португалию, почти 20% из них - из Британии.

Один источник заявил, что переговоры все еще находятся на начальной фазе. Другой собеседник заявил, что правительство Португалии предлагает создать воздушный коридор и для португальских туристов, посещающих Великобританию, и наоборот, и надеется, что сравнительно низкий уровень коронавируса в Португалии по сравнению со странами, такими как Испания или Великобритания, принесет пользу туризму.

В Министерстве иностранных дел Португалии отметили, что подали запрос о дополнительной информации после решения британского правительства по карантину. В ведомстве не подтвердили, но и не опровергли каких-либо конкретных переговоров о коридоре.

"Учитывая соответствующие взаимные интересы, Министерство иностранных дел уверено, что можно будет договориться о решении, которое соответствует этим интересам, особенно в отношении будущего летнего сезона", - отметили в МИД.

На туристический сектор приходится почти 15% валового внутреннего продукта Португалии, и он был одним из главных двигателей восстановления после экономического и долгового кризиса 2010-2014 годов.

Напомним, 22 мая министр иностранных дел Португалии Аугусто Сантуш Силва заявил, что его страна вновь открыта для туристов из других стран континента.